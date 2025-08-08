Luego de un exhaustivo análisis de datos de mercado, que implicó la consulta de seis plataformas nacionales y 450 mil ofertas, la investigadora y académica del ITESO, Mireya Pasillas Torres, indica que Zapopan se distingue como uno de los municipios con la vivienda más cara tanto en renta como en venta.

“En el caso específico de Zapopan, encontramos que, en renta, está en el lugar 18 a nivel nacional con el precio de renta más alto en promedio, y en venta ocupa el séptimo lugar. Y cuando ya nos vamos a nivel colonia, encontramos que, de las colonias más caras a nivel nacional, Zapopan, en venta, Zapopan tiene las dos primeras, que estamos hablando de la colonia Zotogrande, que tiene una vivienda promedio de 56 millones, y la colonia Ayamonte, con precios de venta promedio de 53.8 millones”. (Por Gricelda Torres Zambrano)