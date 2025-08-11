Autoridades estatales y las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, encabezaron la primera mesa de trabajo para la elaboración de la nueva Ley de Autismo en Jalisco.

“Queremos que esta ley sea construida con empatía, que ponga al centro los cuidados y la atención que cualquier persona lo necesite. Tenemos la claridad de que necesitamos darle más atención a la comprensión de sus necesidades únicas y sus perspectivas valiosas. Se calcula que alrededor de 3.8 millones de personas viven con este trastorno del espectro autista”.

Entre los proyectos destacados se encuentra la construcción del segundo centro de atención para personas con autismo en el municipio de Zapopan, así como el primero fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, ubicado en Tepatitlán. También se busca garantizar su operación a largo plazo y fortalecer la educación inclusiva en la entidad. (Por Marck Hernández)