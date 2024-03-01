Si van a hacerle un segundo piso a la avenida López Mateos, que se lo hagan, pero para el transporte público, porque la carrera contra el automóvil ya está perdida, estima el urbanista y expresidente del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectos, Miguel Echauri Corona.

“Yo estaría de acuerdo en un segundo piso siempre y cuando fuera para transporte público, que creo que ahí es lo que movería más personas. Creo, la verdad, que la carrera contra el auto está perdida y sería meter nada más ruido y subir y bajar vehículos para subirte a ese segundo piso; lo veo complicado”.

El también creador de obras como el Paseo Alcalde, El Palomar en el centro y las 42 estaciones del Macro Periférico, le apuesta más a mejorar el transporte público en la ciudad que a seguir realizando obras para el automóvil que no llevarán a ningún lado. (Por José Luis Jiménez Castro)