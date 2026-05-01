El 15 de Julio del año pasado, una feroz tormenta provocó la total inundación de la colonia La Martinica, en Zapopan.

Decenas y decenas de familias lo perdieron todo, desde enseres, objetos de valor, hasta vehículos y parte de sus viviendas.

Este lunes el gobierno municipal realizó un recorrido preventivo, donde a decir del alcalde Juan José Frangie, ya se realizaron las labores preventivas para evitar riesgos a los habitantes.

“Esta es una zona de la Martinica que es uno de los puntos que el año pasado se sufrió una inundación muy grande, pues como ven lo que se hizo, fue ampliar el muro de aquí del lado izquierdo que se ve de este lado y que obviamente el desazolve para poderlo juntar con el canal que viene de drenaje de ahí y está, pues va a permitir tener más recepción de agua y que esto no nos vuelva a pasar como nos pasó el año pasado”.

Juan José Frangie detalló que además de La Martinica, en la zona de Arroyo Hondo han invertido 50 millones de pesos para disminuir los riesgos de inundación. (Por Gustavo Cárdenas)