La Secretaría de Economía reporta una cifra récord de inversión extranjera en México, al registrar más de 23 mil 500 millones de dólares en el primer trimestre del año, así lo informa el secretario Marcelo Ebrard.

“Tenemos una cifra récord de 23 mil 591 millones de dólares, esto significa que, contra quizá lo que muchos esperaban, tenemos un crecimiento de 10.4 por ciento, respecto al primer trimestre del 2025, sería lo que habría que comparar. Afortunadamente tenemos también un incremento en nuevas inversiones, que pasan, en el primer trimestre del 25, fueron mil 586 millones de, ahora subió a mil 705 millones de dólares”.

Las inversiones foráneas con mayor dinamismo fueron: servicios financieros y seguros con un alza del 28 por ciento; fabricación de vehículos, 20 por ciento; y minería, con más del 90 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)