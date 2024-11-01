La Secretaría de Educación Jalisco informó que este jueves se reanudan las clases presenciales en planteles de Educación Básica y Media Superior en El Salto y Tlajomulco, luego de desactivarse la Emergencia Atmosférica por el incendio en la Presa El Ahogado.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el siniestro fue controlado y la calidad del aire ya no representa riesgo.

La suspensión aplicada el miércoles afectó a casi 22 mil estudiantes de 78 planteles.

También se habían cancelado actividades al aire libre como medida preventiva.