El presunto sicario que permanecía hospitalizado tras el ataque contra un abogado fiscalista en Zapopan fue dado de alta y enviado a prisión para continuar su proceso penal, informa la Fiscalía del Estado.
Se trata de Jesús Ismael “N”, quien enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de que el 27 de enero participara, junto con otros sujetos, en una agresión armada en avenida Guadalupe.
En el hecho murieron uno de los agresores y un escolta, mientras que el fiscalista resultó herido.
Con esta detención suman dos los vinculados a proceso por el caso.
Envían a prisión a presunto sicario por ataque a fiscalista en Zapopan
