American Airlines reanudó este jueves la ruta directa entre Miami y Caracas, interrumpida desde 2019 por las tensiones diplomáticas entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

El primer vuelo de regreso desde Venezuela aterrizó en Miami pasadas las seis de la tarde, hora local, luego de poco más de tres horas de trayecto.

A bordo del primer vuelo hacia Caracas viajó una delegación de la Casa Blanca junto a empresarios estadounidenses, con agenda enfocada en energía, petróleo y gas.

La ruta operará una vez al día hasta el 20 de mayo, cuando aumentará a dos frecuencias diarias.

Sin embargo, el alto costo de los boletos, las restricciones de visas y la falta de representación consular venezolana en Estados Unidos siguen siendo obstáculos reales para muchos viajeros.