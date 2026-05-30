Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, reapareció en un video difundido en redes sociales para rechazar las versiones que lo ubicaban entregándose a autoridades de Estados Unidos.

Fuentes del gobierno federal aseguraron que el exfuncionario permanece en Culiacán, mientras que una fuente del Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que se presentó ante autoridades de ese país.

En la grabación, realizada presuntamente en el Jardín Botánico de Culiacán, Almanza acusó una campaña de desacreditación en su contra y reiteró los señalamientos que hizo días atrás ante medios de comunicación.

El exmando es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses lo acusan de recibir sobornos y facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y precursores químicos para la elaboración de fentanilo.