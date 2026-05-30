Autoridades federales detuvieron en Nuevo León a Jesús Ricardo “N” durante cateos realizados en cuatro inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el detenido estaría relacionado con una estructura empresarial conocida como “Los Petrofactureros”, integrada por decenas de compañías presuntamente utilizadas para simular operaciones en los sectores energético, logístico y de transporte.

Durante los operativos fueron asegurados tractocamiones, camiones de carga, maquinaria pesada, contenedores, vehículos, inmuebles y diversa documentación vinculada con empresas bajo investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía indicó que las acciones fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada como parte de las estrategias para combatir actividades ilícitas relacionadas con combustibles