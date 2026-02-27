Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado recapturaron a Chrystian “N”, quien se encontraba prófugo desde el domingo tras fugarse del penal de Puerto Vallarta junto con otros internos.

El sujeto cumplía una condena de 20 años de prisión por homicidio calificado y robo calificado en agravio de un periodista de origen londinense que residía en ese municipio.

Con esta detención suman cinco los reos recapturados de los que lograron evadirse del centro penitenciario.

Además, uno más fue abatido en un enfrentamiento. (Por Edgar Flores Maciel)