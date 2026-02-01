Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para la reducción de 48 a 40 horas la semana laboral, y ante el avance en los congresos locales, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, dijo estar muy contento, y reiteró que la gradualidad de esta medida obedece a cuestiones prácticas.

“¿Por qué no lo hacen de un día para otro? Primero, porque ya les dije, la OIT lo que nos recomienda es que lo hagamos poquito a poquito; y la segunda, porque también tenemos que darle oportunidad a las empresas, que son las que dan los empleos, a que se vayan adaptando poco a poco al cambio. Lo vamos a hacer de manera gradual porque vamos a ir reduciendo, como les digo, de dos horas, año con año hasta llegar a las 40, de 48 a 40; pero a la par, tenemos que seguir aumentando el salario, vamos a seguir aumentando el salario y lo que queremos es que siga fortaleciéndose el ingreso de las personas trabajadoras en el país”.

Finalmente, pidió sentirse muy orgullosos de los logros que están alcanzándose en los últimos años, particularmente en lo que toca al tema laboral. (Por Arturo García Caudillo)