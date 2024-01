Es completamente falso, es una calumnia, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la nota del ganador del Premio Pulitzer, Tim Golden, en la que lo acusa de haber recibido financiamiento del narco para su campaña en el 2006.

“Es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento fe Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como periodistas”.

Aseguró que no demandará al periodista, pero sí hizo una denuncia pública en contra del Gobierno de los Estados Unidos por permitir y solapar este tipo de conductas inmorales. (Por Arturo García Caudillo)