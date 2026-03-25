Moisés “G”, señalado por el homicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, rechazó acogerse a un procedimiento abreviado, por lo que el caso continuará hacia juicio.

El Poder Judicial informó que, tras esta decisión, la Fiscalía deberá presentar más de 200 pruebas en el proceso, por lo que se programó una audiencia intermedia para depurar los elementos.

El imputado enfrenta cargos por homicidio y encubrimiento, al ser señalado de facilitar un inmueble donde presuntamente se refugiaron los agresores tras el ataque ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.