Rechaza la Comisión de Quejas del INE sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la realización del informe por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno.

Sin embargo, dice la consejera Claudia Zavala, no se debe olvidar que este tipo de actos sí constituyen propaganda gubernamental de cara a las elecciones del 5 de junio.

“Que este tipo de actos sí constituyen propaganda gubernamental personalizada y difusión de propaganda gubernamental. Y creo que tenemos que dejar muy claro lo que se ha razonado por los tribunales en este sentido, incluso la orden que se dio de medida de no repetición. Y es que parece que no existen esas resoluciones, parece que no existe lo que ya se dijo y se vuelve a reiterar las conductas. Hoy estamos en un acto consumado que fue el día de ayer, pero con similares características”. (Por Arturo García Caudillo)