Niega la presidente del INE, Guadalupe Taddei, que esté dando la bienvenida al inminente recorte al presupuesto solicitado para el 2024, pero ante las señales, los consejeros y ella, ya se están preparando.

“Una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputados, habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto, sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, absolutamente nada, ni los resultados, por supuesto que no. No le doy la bienvenida al recorte, ¿cómo crees? Si lo he venido defendiendo por meses”.

De acuerdo al ante proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en este momento está siendo analizado en comisiones, al INE le estarían recortando 5 mil millones de 37 mil 700 millones de pesos solicitados. (Por Arturo García Caudillo)