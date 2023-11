La cantante Yuri llegará este sábado 4 de noviembre al Auditorio Telmex de Guadalajara con su tour Euforia, un concepto que la originaria de Veracruz asegura llevará al público a disfrutar de una historia, pero con mucha producción, así lo platicó en exclusiva con Notisistema:

“Este show me inspiró mucho en Las Vegas, viendo shows en Las Vegas de artistas famosas americanas, europeas, empecé a ver desde un principio todo, el vestuario y eso no, pero sí lo que es el concepto, de hacer canciones lentas, producidas y hay producción alrededor tuyo, que no distraen a la gente y la gente dice que la historia de la canción me metiste en una historia mágica y de eso trata Euforia”

Además, Yuri se prepara para realizar durante 4 meses una gira en conjunto con Cristian Castro para el 2024. (Por Katia Plascencia Muciño)