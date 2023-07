A pesar de encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el diputado panista Gabriel Quadri acudió este martes a inscribirse como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, pues asegura, legalmente no existe ningún impedimento para ello.

“La resolución del Tribunal Electoral dice claramente que es la resolución final de todo este sainete, que yo no pierdo mis derechos políticos y que mantengo mi modo honesto de vivir. El que me hayan puesto en el famoso registro es solamente una medida de publicidad, como se dice legalmente, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica”.

Pero además, dice, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución, nadie puede prohibirle ejercer sus derechos políticos, a menos que sea por una sentencia penal. Y todo esto a raíz de la denuncia presentada por la diputada de Morena, Salma Luévano, por comentarios de Quadri en donde utilizaba lenguaje discriminatorio contra las personas transgénero. (Por Arturo García Caudillo)