Con 26 votos a favor y 11 contra el pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma electoral donde se define el tema de la paridad de género para las candidaturas a presidencias municipales. Finalmente, ganó la propuesta presentada por el Ejecutivo de Jalisco que a decir de legisladoras de Morena, Futuro y Hagamos, en realidad sólo blinda los municipios más poblados para que los partidos sigan impulsando candidaturas de varones. Se propusieron modificaciones de última hora al dictamen, pero no tuvieron eco. La sesión se convirtió en un ida y vuelta de posicionamientos. La diputada Dolores López aseguró que la reforma no fue impuesta por el gobernador y negó que atentara contra los derechos políticos de las mujeres.

“Ni el coordinador ni el gobernador son patrones, podemos llegar a hacer equipo, pero no somos mujeres obedientes, somos mujeres preparadas”.

La diputada María Padilla acusó que la reforma no permitirá a mujeres aspirar a mejores cargos.

“Yo lo que no veo es la posibilidad de una mujer gobernando por Movimiento Ciudadano, eso si no lo he visto, por como se manejan en su partido político, no porque no tengan la capacidad”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)