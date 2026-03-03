Ante las críticas por las recientes acciones de las Fuerzas Armadas con operativos en contra de grupos del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que su administración no se parece a las anteriores, no está militarizando al país y todo lo hace en el marco de la legalidad.

“Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la Ley, como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al Ejército, a la Marina, a la famosa Guerra contra el Narco y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Responsabilidad de Felipe Calderón. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo”.

Arremetió en contra de la extinta Policía Federal y del ex secretario García Luna, y defendió a la Guardia Nacional, asegurando que tiene una formación distinta a la del Ejército, pero con todas sus ventajas. (Por Arturo García Caudillo)