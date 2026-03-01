El Gabinete Económico de Jalisco informó la creación de una bolsa por 4 mil 662 millones de pesos para respaldar a pequeños negocios, comercios y transportistas afectados por los bloqueos e incendios del pasado 22 de febrero.

Los recursos se destinarán a inversión en infraestructura, diversos programas de apoyo, así como a liquidez, protección al empleo, capital de trabajo y promoción turística.

El coordinador del Gabinete Económico, Mauro Garza Marín, explicó que la estrategia busca proteger empleos e incentivar la creación de empresas en las zonas impactadas por los hechos violentos. (Por Edgar Flores Maciel)