Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien México ha tenido colaboración con las agencias de los Estados Unidos, eso no significa que haya existido violación a nuestra soberanía.

“Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos, no hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando que es cooperación en inteligencia. Entonces, si ellos tienen información de México se brinda a México, y México opera en México; y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración. Y las reuniones fueron en ese sentido”.

Lo anterior tras la reunión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director del FBI, Kash Patel, con quien también se trataron temas relacionados con el Mundial de 2026. (Por Arturo García Caudillo)