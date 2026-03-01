Ante la llegada de un gran volumen de turistas, deportistas y comités deportivos a Jalisco con motivo del mundial de fútbol 2026, autoridades municipales, estatales, así como de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, además de la FIFA, revisaron y actualizaron los protocolos de movilidad y actuación en el Aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”.

Según se explicó, el objetivo fue preparar al personal de la terminal aérea para la atención de las miles de personas que llegarán y saldrán a la ciudad por al menos dos meses consecutivos.

Pues según se estima solamente para junio próximo podrían llegar dos millones de personas al Aeropuerto de Guadalajara.

La revisión incluyó la verificación de pistas, simulacro de llegada de vuelos, atención a migrantes, aduanas y arcos de seguridad. (Por Gustavo Cárdenas)