El pleno del Congreso de Jalisco resolvió nuevamente no acatar la sentencia de la Suprema Corte que ordena restituir en la Ley del Registro Civil del Estado el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género.

Se trata de la tercera ocasión en que el Legislativo local rechaza cumplir con el mandato del máximo tribunal, luego de votaciones previas realizadas en octubre de 2024 y marzo de 2025.

En esta sesión, el dictamen fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde; 11 votos a favor de Morena, Hagamos y Futuro, y una abstención de la diputada Yussara Canales, del Partido Verde.

Durante la discusión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sostuvo que la negativa del Congreso contraviene una resolución judicial y vulnera derechos humanos fundamentales.

“El máximo tribunal fue claro al señalar que negar este reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento es una violación a los derechos humanos. No contar con un acta de nacimiento dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad”.

El antecedente de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando se eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecerse como requisito ser mayor de edad.

Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Congreso de Jalisco reintegrar el derecho, mandato que hasta ahora no ha sido cumplido. (Por Marck Hernández)