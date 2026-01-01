Tras la maratónica jornada de 18 juegos que se disputaron de manera simultánea este miércoles, el Arsenal de Inglaterra terminó como el único invicto en la primera fase de la Champions League, al golear 4-1 al Kairat Almaty con lo que clasifica director y en primer lugar a la segunda ronda.

Bayern Munich es el segundo clasificado con victoria 2-1 ante el PSV Eindhoven. Liverpool goleó 6-0 al Qarabag y se metió en tercer sitio. Tottenham clasifica en cuarto lugar tras vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt. Barcelona avanzó en el quinto sitio con triunfo de 4-1 ante el Copenhague. El Chelsea de visita superó 3-2 al Nápoles y clasifica en sexto lugar. El Sporting de Portugal dio la sorpresa al meterse en el séptimo sitio luego de vencer 3-2 al Athletic de Bilbao y el Manchester City completa la lista de los ocho clubes clasificados de manera directa, al superar 2-0 al Galatasaray.

En tanto que, el Real Madrid sufrió otro revés al ser goleado 4-2 por el Benfica en el estadio Da Luz, fracasó en su intento de avanzar directo y ahora tendrá que disputar el Play-in, en el que participarán los equipos ubicados del lugar 9 al 24, y de donde saldrán los rivales de los 8 primeros.

Mención aparte merece el portero del Benfica, Anatoliy Trubin, quien al minuto 98 del juego ante los “Merengues” decidió subir a rematar un balón y en jugada de último momento marcó el gol que mete a su equipo como el último invitado a esta ronda.

El sorteo para definir los juegos del Play-off de la fase de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025-2026 se realizará el viernes. (Por Manuel Trujillo Soriano)