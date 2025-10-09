La Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de la Presidenta de la República que propone expedir la Ley General de Aguas, un nuevo marco jurídico que busca garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico en todo el país, además de actualizar la actual Ley de Aguas Nacionales, vigente desde hace más de tres décadas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que el documento fue turnado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, con el propósito de asegurar su máxima difusión y transparencia.