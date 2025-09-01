El Congreso de Jalisco recibió este miércoles las leyes de ingresos de los 125 municipios del estado. De acuerdo con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, la mayoría de los ayuntamientos proyecta incrementos del 5% en sus impuestos para el próximo año.

“En los que tuvieron incrementos superiores pondremos la lupa para saber sobre qué rubros específicamente están estos incrementos. Claro que queremos más ingresos para los ayuntamientos, claro que queremos que recauden más, pero que esto no signifique asfixiar la economía de las familias”.

La legisladora añadió que el objetivo es fortalecer las finanzas municipales y aumentar su coeficiente de recaudación para que accedan a mayores ingresos. (Por Marck Hernández)