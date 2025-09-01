Aún en medio de las circunstancias difíciles generadas por los aranceles, la economía mexicana sigue mostrando síntomas de fortaleza, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su primer informe de gobierno.

“Un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales que decían que iba a caer el PIB este año; la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares; nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo; y la inflación anual en julio fue de 3.5 por ciento”.

Por ello agradeció a la iniciativa privada por firmar los acuerdos para mantener y bajar los precios de la canasta básica, la gasolina y la tortilla. (Por Arturo García Caudillo)