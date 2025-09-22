Muy mal le fue al portero mexicano, Guillermo Ochoa en su debut con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre, al ser goleado 5-0 por el Omonia en la jornada 4 de la Liga. El guardameta jalisciense jugó su primer encuentro con su nuevo equipo después de cuatro meses de inactividad; el primer tiempo terminó el marcador de 1-0, pero el complemento fue de pesadilla para el AEL Limassol al recibir cuatro tantos más. Memo Ochoa no jugaba desde el 17 de mayo de este año, cuando disputó su último compromiso con el AVS de Portugal antes de ser dado de baja.

Con el triunfo, el Omonia tomó el liderato del torneo con 9 puntos, mientras que el AEL Limassol se encuentra en la novena posición con cuatro unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano).