Otra vez fue visto el cocodrilo que vive en la presa La Rusia, en la colonia La Severiana, en Tonalá. María Concepción, vecina de la zona, pide de nueva cuenta al ayuntamiento tonalteca colocar trampas y de una vez por todas atrapar al reptil que pone en riesgo la vida de animales y personas.
“Ya no se sube acá a las piedras, ya se pone bajo un arbolito. Ya tiene como una semana que empezó a salir, pero no les habíamos mandado nada. Eso es lo que quería que vieran, para que nos la crean, porque ya ve que decían que según eso ya lo habían sacado, salió en las noticias y ya ve que no es cierto. Yo sabía que ahí andaba, voy a tratar de que se grabe.”
Se cree que el cocodrilo de la presa La Rusia es un espécimen del tipo Moreletii que puede medir un metro y medio aproximadamente. (Por Gustavo Cárdenas)
Vecinos reportan de nuevo avistamiento de cocodrilo en presa La Rusia
