La contaminación del agua que suministra el SIAPA a parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara se debe a las descargas de vinazas que se hacen desde el municipio de Ayotlán y que llegan al río Zula, explica Javier Becerra, director en Jalisco de la Promotoría Internacional de Derechos Humanos con afiliación a la ONU.

“Hicimos una investigación muy de campo y vimos que la contaminación viene de Ayotlán, Jalisco, por lo siguiente: ahí hay una planta que dice que trata las vinazas, más falso no hay. Al día vierten al río Zula y al río Lerma alrededor de entre 50 y 60 carros tanque con capacidad de más de 22 mil litros de vinazas”.

Acusan que personal del SIAPA está tirando desechos en cuerpos de agua para generar una cortina de humo y justificar la narrativa de contaminantes en la red hidrosanitaria. (Por Marck Hernández)