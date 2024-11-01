Los refrescos o bebidas endulzadas no le ayudarán a hidratarse, por lo que frente a las altas temperaturas que en estos días rebasan incluso la barrera de los 38 grados, el director general de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera Ávila, recomienda a la población tomar exclusivamente agua.

“Bebidas azucaradas o con azúcar no, eso no nos va a hidratar, eso al contrario puede ser contraproducente. Entonces la hidratación es agua. ‘Cuál sería el primer signo al que le debemos hacer caso y tomar agua? es tener ser”.

La hidratación es la primera recomendación de las autoridades sanitarias, sobre todo tratándose de niños y adultos mayores, pero también no exponerse directamente a los rayos del sol y colocarse protección solar para no dañar la piel. (Por Gricelda Torres Zambrano)