La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, reconoció que el incremento al subsidio federal asignado a la casa de estudios en el Presupuesto de Egresos 2026 será inferior a la inflación.
La UdeG recibirá 7 mil 676 millones de pesos, tras la revisión y corrección del error inicial que reducía en 56% los recursos. Este ajuste representa apenas un incremento del 1.69% respecto a 2025.
“Frente a esta situación que habíamos tenido del error del 56% estamos, ahora sí que respiramos. – Queda por debajo de la inflación – Sí, eso ya lo sabíamos desde que entró el Presupuesto a la Cámara y que pudimos ver cómo venía”.
Planter agregó que el desequilibrio entre las aportaciones estatal y federal se irá corrigiendo gradualmente en los próximos años conforme se ajusten los convenios de financiamiento. (Por Marck Hernández)
Reconoce UdeG aumento insuficiente en presupuesto federal 2026
