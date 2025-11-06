La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, reconoció que el incremento al subsidio federal asignado a la casa de estudios en el Presupuesto de Egresos 2026 será inferior a la inflación.

La UdeG recibirá 7 mil 676 millones de pesos, tras la revisión y corrección del error inicial que reducía en 56% los recursos. Este ajuste representa apenas un incremento del 1.69% respecto a 2025.

“Frente a esta situación que habíamos tenido del error del 56% estamos, ahora sí que respiramos. – Queda por debajo de la inflación – Sí, eso ya lo sabíamos desde que entró el Presupuesto a la Cámara y que pudimos ver cómo venía”.

Planter agregó que el desequilibrio entre las aportaciones estatal y federal se irá corrigiendo gradualmente en los próximos años conforme se ajusten los convenios de financiamiento. (Por Marck Hernández)