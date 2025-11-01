La plana mayor de Movimiento Ciudadano acudió este jueves al primer informe de gobierno del mandatario jalisciense Pablo Lemus Navarro, en un acto que congregó a las principales figuras del partido a nivel nacional.

Entre los asistentes destacaron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el senador Clemente Castañeda, el dirigente nacional emecista Jorge Álvarez Máynez y el ex coordinador nacional Dante Delgado, quien pese a los problemas de salud que enfrenta, asistió para respaldar al mandatario estatal.

Los líderes de MC reconocieron los avances del primer año de gestión de Lemus en materia de infraestructura, atracción de inversión, seguridad y fortalecimiento del sistema de salud estatal.

Samuel García subrayó que Nuevo León y Jalisco “compiten” en indicadores de desarrollo, ubicándose ambos entre los estados mejor evaluados del país. (Por Marck Hernández)