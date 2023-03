A unas horas de haber presentado su renuncia al PRI, el exalcalde de Zapopan y ex-aspirante a la gubernatura, Arturo Zamora Jiménez, indicó a Notisistema que en estos momentos su mira no está en algún cargo de elección popular, pero buscará un acercamiento con algunos partidos políticos en aras de contribuir al desarrollo de Jalisco.

“Sin duda estaré buscando acercamiento. Ya veremos nosotros como se pone el panorama -¿Le interesa la gubernatura?- No, me interesa lo que sea mejor para Jalisco. Realmente no estoy pensando en eso. Me interesa estar en una coyuntura que sea lo mejor para que Jalisco siga floreciendo, que siga teniendo estabilidad política, que siga teniendo inversión económica”.

Zamora Jiménez sentencia que no está obsesionado ni renunció para buscar un cargo de elección popular, pero sin duda alguna estará listo si en algo le sirve a Jalisco.

A pregunta expresa sobre con qué partido se identificaba señaló que con Movimiento Ciudadano o el PAN, aunque tiene cercanía con todos. (Por Gricelda Torres Zambrano)