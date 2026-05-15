Este viernes fueron entregadas las medallas al mérito “Manuel Altamirano” y “Manuel López Cotilla” a maestras y maestros con 30 y 40 años de trayectoria docente en Jalisco, en un acto donde también se expusieron demandas históricas del magisterio.

Entre las principales exigencias se encuentran un salario profesional acorde a la labor docente y una mayor cobertura del ISSSTE en los 125 municipios del estado.

El secretario general de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Leonel de Jesús Mayorga, señaló que los salarios actuales son insuficientes para el sector educativo.

“Es de justicia que las y los trabajadores de la educación tengamos un salario profesional, y nosotros hemos estimado que en el caso de educación especial, preescolar y mis compañeros que trabajan en primaria su salario debe equivaler a tres salarios mínimos, en pesos y centavos estamos hablando de 28 mil pesos mensuales, y que un maestro de secundaria de tiempo completo o de educación física, en tiempo completo debe tener una equivalencia a 6 salarios mínimos”.

Por su parte, el dirigente de la Sección 47 del SNTE, Illich González, llamó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a sostener una reunión para presentar propuestas enfocadas en fortalecer el sistema de Pensiones del Estado de Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)