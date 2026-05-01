El cantante Mario Girón presenta su nuevo sencillo “Tuyo”, un tema con el que experimenta con nuevos sonidos y emociones.
En entrevista con Notisistema, el regiomontano mencionó que esta canción lo hizo salir de su zona de confort y podría marcar una nueva etapa dentro de su carrera musical.
“Yo creo que sí, me sentí muy cómodo interpretando esta canción, y creo que sin duda es si empieza algo nuevo, porque creo que ahora dentro del abanico de posibilidades de canciones que voy a poder sacar esta por supuesto este este tipo de género y de ritmo, entonces pues sí”.
Actualmente, Mario Girón prepara algunas presentaciones en Monterrey y la Ciudad de México, mientras espera concretar una fecha para presentarse próximamente en Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)
Mario Girón lanza “Tuyo”, su nuevo sencillo
