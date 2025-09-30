En su vigésima cuarta edición, el Premio Hombres y Mujeres de la Casa reconoció a tres líderes del sector vivienda e inmobiliario.

Los galardonados fueron Juan José Errejón Alfaro, CEO de Tierra y Armonía, en la categoría Sector Privado; Edna Elena Vega Rangel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Sector Público; y Germán Ahumada Russek, Fundador de Consorcio ARA, en la categoría Cimientos.

El premio, que busca difundir las mejores prácticas de la industria, es entregado por el Consejo Consultivo de Centro Urbano.

Los ganadores recibirán la escultura “La Casa de Cristal”, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

La ceremonia de premiación se realizará en una fecha por confirmar.