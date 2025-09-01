El municipio de Tototlán se perfila como el más devastado por la temporada de lluvias 2025, con un saldo preliminar de 460 viviendas severamente afectadas, lo que vulnera a por lo menos el 10% de su población, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

“Para que podamos dimensionar el tamaño de la tragedia que está viviendo Tototlán, con la lluvia que cayó ayer tan fuerte en Zapopan, tenemos 45 viviendas afectadas en Zapopan; en Tototlán tenemos 450, estamos hablando de 10 veces mayor la tragedia que está viviendo Tototlán”.

El mandatario estatal indicó que, hasta el momento, un total de 11 municipios de Jalisco han registrado afectaciones graves por las lluvias durante este temporal.

Autoridades estatales y municipales continúan con el levantamiento de daños y con la implementación de apoyos para las familias damnificadas. (Por Edgar Flores Maciel)