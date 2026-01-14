La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, informó que el Presupuesto estatal 2026, aprobado por el Congreso de Jalisco, incrementó recursos para rubros vinculados con seguridad.

Ochoa detalló que los mayores incrementos son para el Sistema de Búsqueda de Personas; atención a víctimas; investigación ministerial; Ciencias Forenses y seguridad de las mujeres.

Aunque consideró los aumentos insuficientes, señaló que representan un avance para fortalecer la justicia y la atención a víctimas.