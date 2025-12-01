El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo este miércoles una conversación telefónica extensa con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump calificó a Rodríguez como una “persona fantástica” y dijo que abordaron diversos temas en un diálogo que consideró positivo.

La llamada se realizó poco antes de que el mandatario estadounidense reciba este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de la compleja situación política en la nación sudamericana.