A 18 años de la muerte del niño Miguel Ángel Rocha, quien cayó al Río Santiago y falleció a causa de contaminantes en el caudal, colectivos ambientalistas reconocieron avances en el saneamiento del afluente, aunque señalaron que persisten retos.

La integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia, indicó que entre los principales desafíos se encuentran la regulación efectiva de las fuentes contaminantes, mayor monitoreo y acceso a datos abiertos, entre otros.

“Sigue predominando una visión hidráulica, o sea, una visión de más plantas, colectores y por ejemplo, limpieza de los ríos, pero no hemos documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, sanción y reconversión de la industria”, señaló.

Los colectivos también destacaron la inversión prevista por la Federación y Jalisco de mil 350 millones de pesos para 2026. (Por Marck Hernández)