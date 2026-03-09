En el marco de FOODEX 2026, la feria agroalimentaria más importante de Asia, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) encabezó en Tokio la entrega de 11 “Distintivos T” a restaurantes, bares y distribuidores japoneses que destacan por su labor en la promoción y difusión de la Cultura del Tequila.

El evento, realizado en la Embajada de México en Japón, contó con la presencia del Jefe de Cancillería, Saúl Zambrano; el Coordinador de Crecimiento Económico de Jalisco, Mauro Garza Marin; y el presidente del CRT, Aurelio López Rocha.

Durante su mensaje, López Rocha reveló que las exportaciones de tequila a Japón han crecido casi un 10 por ciento anual durante nueve años, al pasar de 1.6 a 4 millones de litros.

Entre los galardonados se encuentran empresas como Asahi Breweries, Rojo Amigo Kitchen, Tacos Trap y Bar Nargo, entre otros.

En la misma sede, el CRT firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura de Jalisco (SADER) para fortalecer la trazabilidad y planeación estratégica de la cadena productiva Agave Tequila.

El objetivo es evitar sobreinversiones y garantizar rentabilidad sostenible para los productores.

Finalmente, el CRT otorgó el reconocimiento “Águila en Vuelo” al Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Japón, Saúl Zambrano, y al ministro de Agricultura, José Alberto Cuellar, por su respaldo institucional.

La ceremonia reafirmó el compromiso del CRT con la protección y difusión global del Tequila con visión sustentable.