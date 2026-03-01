En el marco del Día Internacional de la Mujer, este lunes el Ayuntamiento de Zapopan presentó la ampliación del programa Zonas Pulso de Vida, pues ahora 20 de los 28 kioskos de servicio digital operarán con botón de emergencia, conexión directa con el C5 y cámara de seguridad, para atender posibles agresiones contra ciudadanas, así lo explicó la directora municipal de las Mujeres, María Madrigal Gallegos.

“Estas zonas ya fueron capacitadas y socializadas en sus alrededores, para que estas mismas zonas en su esencia nos permitan recordar el valor que se requiere para avanzar en la denuncia de la violencia y particularmente contra la mujer, que enluta hoy centenares de familias mexicanas y deja en la orfandad aún mayor número de familias mexicanas niñas y niñas y adolescentes, perturbando el desarrollo social con la desarticulación del núcleo familiar y sus consecuencias”.

Durante la puesta en marcha de las nuevas zonas pulso de vida, se pidió el apoyo de los hombres para auxiliar a las mujeres posibles víctimas de agresiones en calles y hogares. (Por Gustavo Cárdenas)