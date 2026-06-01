El acto más poderoso de amor que existe es el cuidado, aseguró la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al entregar este lunes el reconocimiento al Mérito Humanitario Fray Antonio Alcalde, a seis asociaciones y organizaciones civiles que se dedican a la atención de personas en vulnerabilidad, principalmente niños

“Le entregamos a Rehabilitación Infantil. Le entregamos a Cómplices con Sonrisas porque nadie tiene que liberar la batalla del cáncer, solo. Le entregamos también un reconocimiento a la Clínica Antisuicidio porque sabe que todos merecen una oportunidad para ver una luz en la vida. Le entregamos un reconocimiento a Campeones de la Vida porque en Nariz Roja saben que el amor y la dignidad pueden ser una gran medicina. le entremos a Un Salto con Destino”.

El reconocimiento que lleva el nombre del principal benefactor de Guadalajara, se le entregó también a la asociación civil Trascendiendo el Autismo. (Por Gricelda Torres Zambrano)