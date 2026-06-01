El acto más poderoso de amor que existe es el cuidado, aseguró la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al entregar este lunes el reconocimiento al Mérito Humanitario Fray Antonio Alcalde, a seis asociaciones y organizaciones civiles que se dedican a la atención de personas en vulnerabilidad, principalmente niños
“Le entregamos a Rehabilitación Infantil. Le entregamos a Cómplices con Sonrisas porque nadie tiene que liberar la batalla del cáncer, solo. Le entregamos también un reconocimiento a la Clínica Antisuicidio porque sabe que todos merecen una oportunidad para ver una luz en la vida. Le entregamos un reconocimiento a Campeones de la Vida porque en Nariz Roja saben que el amor y la dignidad pueden ser una gran medicina. le entremos a Un Salto con Destino”.
El reconocimiento que lleva el nombre del principal benefactor de Guadalajara, se le entregó también a la asociación civil Trascendiendo el Autismo. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Reconocen labor de seis organizaciones civiles con el Mérito Fray Antonio Alcalde
El acto más poderoso de amor que existe es el cuidado, aseguró la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al entregar este lunes el reconocimiento al Mérito Humanitario Fray Antonio Alcalde, a seis asociaciones y organizaciones civiles que se dedican a la atención de personas en vulnerabilidad, principalmente niños