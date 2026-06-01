Pese a las actividades que habrá en el Centro Histórico de Guadalajara durante el Mundial de futbol como el Fan Fest, el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, ve poco probable que haya un cambio de sede para que el Legislativo estatal pueda desarrollar sus actividades ordinarias, aunque no se descarta la posibilidad.

“Si para el caso de algunas actividades deportivas del Mundial que puedan representar alguna complicación para el trabajo del Congreso, se está pensando en una sede alterna. En este momento no está definida, pero está abierta la posibilidad de que se designe de ser necesario. De no requerirse esta será la sede de trabajo ordinaria con asistencia presencial y también el edificio de Juárez”.

Mencionó que, de requerirse un cambio de sede, podrían analizar sitios como la Universidad de Guadalajara o municipios, pero, reitera, sin tener opciones concretas.

Por cierto, el ingreso hacia el Congreso del Estado será por la calle Independencia, ya que la puerta de la avenida Hidalgo permanecerá cerrada debido al FIFA Fan Fest. (Por Marck Hernández)