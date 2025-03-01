La tensión por el reconocimiento al Estado Palestino y el asedio israelí en Gaza escaló en Naciones Unidas.

En su intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que reconocer al Estado palestino es una recompensa para Hamás, en respuesta al reconocimiento del Estado Palestino por parte de Francia, Reino Unido y Canadá, entre otros.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió ante el mandatario estadounidense su decisión de reconocer el Estado palestino y subrayó que si Trump quiere ganar el Nobel de la Paz, tiene que detener la guerra en Gaza.

Con Estados Unidos, Israel tuvo a su principal defensor ante la comunidad internacional, mientras que Francia y Brasil insistieron en la defensa de Gaza; Chile por su parte pidió juzgar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu por genocidio.