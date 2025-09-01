Guadalajara fue distinguida por el Reino Unido y la red internacional C40 Cities como la primera ciudad mexicana en poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones.

El polígono, llamado Zona Aire, se ubica en el Centro Histórico y busca reducir la contaminación y transformar la movilidad.

El proyecto arrancó en 2023 bajo la administración de Pablo Lemus, con una inversión de 125 millones de pesos en banquetas accesibles, señalización, transporte público y reforestación.

La embajadora británica en México, Susannah Goshkoo, destacó a la capital jalisciense como referente de innovación climática, al estimarse que la zona reducirá hasta 90 por ciento de emisiones.

Autoridades locales resaltaron la colaboración con C40 e IMEPLAN y anunciaron nuevos proyectos con criterios de eficiencia energética.