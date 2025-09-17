La UdeG ofrece diálogo y escucha a la crítica, pero rechaza algunas de las demandas de los estudiantes inconformes como anular la elección del Consejo General Universitario y delimitar zonas de tolerancia para el consumo de marihuana, sentencia la rectora general, Karla Planter Pérez.

“Entre las peticiones que me hicieron llegar hay algunas que definitivamente no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que no vamos a aceptar porque la universidad no es espacio para ello. Otra de las demandas que definitivamente no aceptaremos, es cancelar el proceso de elección de los integrantes del Consejo General Universitario”.

Planter Pérez le dice sí a las demandas legítimas de los estudiantes inconformes, que la semana pasada realizaron varias manifestaciones e incluso la toma de instalaciones de CUCSH. (Por Gricelda Torres Zambrano)