El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue trasladado desde Paraguay a México para enfrentar una orden de aprehensión.

El secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch informó que la operación fue coordinada por el Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de autoridades paraguayas, que lo expulsaron por estancia irregular.

Bermúdez será ingresado al Cefereso 1 mientras continúa su proceso judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se reúnen elementos para esclarecer el caso, ocurrido durante la gestión estatal de Adán Augusto López Hernández.